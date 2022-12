"Ti piace la mia nuova canzone?" ma Vittoria Ferragni stronca papà Fedez: "No"

Se solitamente la vediamo nei panni di adorabile "mangiona", questa volta Vittoria Ferragni ha interpretato un nuovo ruolo, quello di critica musicale. La piccola Vitto, infatti, sembra avere dei gusti musicali molto chiari. La musica di Fedez? Non le piace affatto. Baby Vitto, infatti, ha stupito tutti, in primis suo padre, il rapper Fedez e, alla sua domanda "Ti piace la mia nuova canzone?" ha risposto un secco: "No". La bambina di poco più di un anno sa sempre come attirare l'attenzione e conquistare i suoi fan che, ormai, non riescono più a fare a meno dei suoi adorabili siparietti social. E se c'è una cosa che la bimba adora, cioè il cibo, c'è qualcos'altro che la piccola di casa Ferragnez sembra proprio non sopportare, la musica del suo papà.

Fedez, infatti, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, Crisi di Stato e per capire se il pezzo potrebbe essere apprezzato dai fan, ha scelto come pubblico-prova i suoi due bambini. E se il dolcissimo Leone l'ha rassicurato ammettendo che la canzone sia molto bella, baby Vitto l'ha stroncato duramente.

A riprendere la scenetta adorabile, dove baby Vitto stronca il talento musicale del papà, è stato lo stesso Fedez che ha scelto di pubblicarla in una delle sue ultime stories Instagram e la genuinità e sponteneità dei suoi bimbi, ancora una volta, hanno conquistato tutti.