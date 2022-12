Vittoria Ferragni sempre più adorabile, il video dove mangia (direttamente dal piatto) è irresistibile

Non c'è giorno in cui Vittoria Ferragni non riesce a intrattiene i suoi fan con una delle sue trovate esilaranti e dolcissime allo stesso tempo. La figlia più piccola dei Ferragnez, infatti, ha un grande talento, quello di riuscire a conquistare tutti qualsiasi cosa faccia con il suo caratterino da furbetta, i suoi occhi dolci e quell'amore sconfinato per il cibo che la contraddistingue fin dalla nascita. Se la piccola Vitto, proprio ieri, ci aveva deliziato con uno dei suoi siparietti in compagnia di papà Fedez, con cui la bimba ha un bellissimo rapporto, oggi, baby Vitto ci ha stupito ancora una volta con un una nuova sua scenetta di vita quotidiana dove, impaziente, arriva a mangiare direttamente dal piatto.

Vittoria, prendendo spunto dal fratellino Leone che alla sua età aveva lo stesso vizietto, si è messa a prendere il cibo dal piatto senza usare le mani pur di riuscire a gustarsi i suoi crackers nel minor tempo possibile e con il minor sforzo possibile.

Un video pubblicato nelle storie Intagram di Chiara Ferragni e che ha strappato un sorriso in chiunque l'abbia visto. La bimba, di poco più di un anno, è ormai uno dei personaggi più seguiti sui social e siamo sicuri che, se crescendo manterrà la sua simpatia e il suo carattere estroverso, tra qualche anno prenderà il posto di mamma Chiara diventando un'influencer d'eccellenza. Per ora, però, non ci resta che continuare a seguire le sue gag, sempre riprese da mamma Chiara e papà Fedez, innamoratissimi della loro secondogenita, proprio come tutti noi.