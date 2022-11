Vittoria Ferragni detta lo stile come mamma Chiara, l'outfit con la pelliccia maculata conquista tutti

La conosciamo tutti per il suo caratterino vispo, la sua insaziabile voglia di cibo e quel viso furbetto e adorabile che i suoi genitori non smettono mai di pubblicare sui loro profili social facendola diventare, all'età di un anno e mezzo, già una piccola influencer. Stiamo parlando di Vittoria Lucia Ferragni, la più piccola di casa Ferragnez, la bimba biondissima che sembra essere sempre più uguale a mamma Chiara, non solo fisicamente ma anche in fatto di stile.

La piccola Vitto, infatti, continua a confermarsi una reginetta di stile sfoggiando outfit sempre innovativi e alla moda. L'ultimo? Quello "alla Crudelia De Mon" che vede la sorellina di Leone indossare una pelliccia maculata in miniatura che rimanda, immediatamente, all'iconico outfit della cattiva de La carica dei 101. Un capo d'abbigliamento scelto con cura e abbinato a un paio di pantaloni a scacchi e degli stivaletti rosso fuoco per dare alla piccola Vitto ancora più stile e farla assomigliare sempre più a mamma Chiara che, ormai, detta le leggi della moda ancor prima degli stessi stilisti.

Così, una bambina di poco più di un anno, inizia già a fare le prove da "influencer" e a dettare stile, provando a vedere cosa si prova ad avere gli occhi di tutti puntati addosso (quasi) 24 ore su 24, anche se non ancora lo sa.