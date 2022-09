Vittoria Ferragni piccola influencer, saluta i fan proprio come mamma Chiara

"Ciao guys" direbbe sua mamma Chiara Ferragni, proprio come fa all'inizio di ogni suo video, invece lei, che è ancora una bambina e non sa ancora parlare bene, preferisce salutarli i suoi fan mandandogli un bacio via Instagram. Stiamo parlando della piccola Vittoria Lucia Ferragni, la secondogenita di casa Ferragnez che, ancora una volta, è protagonista di un dolcissimo video che la rende una vera e propria star dei social, proprio come mamma Chiara.

Complice suo papà Fedez, Vittoria, con addosso un maglioncino color ottanio e con quello sguardo sicuro di chi sa di avere un bel caratterino ma ne è fiera, si lascia andare a un tenerissimo saluto a tutti i suoi fan. Così, tra le braccia di Fedez, Vittoria saluta tutti attraverso lo schermo di un telefono e si riproclama regina indiscussa dei social.

La piccola Vitto, a un anno e qualche mese, è già una piccola influencer e siamo sicuri che crescendo, diventerà un'abilissima content creator proprio come i suoi genitori. Intanto, adesso, diverte tutti con le sue marachelle, il suo amore spassionato per il cibo e quell'adorabile faccino da "furbetta" che sa sempre ottenere ciò che vuole.

E mentre mamma Chiara è impegnata con gli eventi mondani della settimana della moda parigina, lei, dalle mura di casa sua a Milano, sa come attirare l'attenzione di tutti.