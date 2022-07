Vittoria Ferragni "drama queen". La reazione allo scherzetto di papà Fedez è epica

Se suo fratello Leone la definisce "drama queen" forse, un motivo c'è. Vittoria Ferragni, infatti, la secondogenita di casa Ferragnez, oggi ha dimostrato di essere una vera regina del dramma con la sua reazione, davvero epica, a uno scherzetto di papà Fedez il cui video sta già facendo il giro di Tik Tok. La piccola Vitto, nota per i suoi divertenti "capricci", il suo caratterino vispo e allegro e per il fatto di continuare a chiamare Fedez "mamma" invece che papà, è sempre al centro dei contenuti social di mamma Chiara e papà Fedez che condividono, ogni giorno, i loro siparietti familiari sempre ironici e divertenti.

Oggi, Vittoria Ferragni, è diventata virale su Tik Tok per la sua reazione a un "diabolico" scherzetto di papà Fedez che ha conquistato davvero tutti. Il rapper milanese, infatti, ha pubblicato un video su Tik Tok dove, con il braccio la piccola Vitto, fa rumore con una mano sbattendola sulla porta e poi consola la bambina come se lei si fosse fatta male (anche se non è così). La reazione della bimba, di appena un anno, è divertentissima. Prima cerca di capire come rispondere a questo comportamento e, dopo una pausa di riflessione, inizia a piangere disperata come se si fosse fatta male davvero.

Il video è diventato subito virale ottenendo oltre un milione di visualizzazioni e innumerevoli commenti da parte dei fan del rapper e dei Ferragnez che definiscono Vittoria e la sua reazione allo scherzo davvero epica e divertentissima e confermano che la bambina sia un'attrice nata e una vera reginetta del dramma. Intanto Fedez, che non ha potuto non ridere alle lacrime simulate della sua bambina, ha accompagnato il video con il commento "Sono un padre orribile".