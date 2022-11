Vittoria Ferragni sempre più adorabile, suona il piano per papà Fedez (ma con i piedi)

La piccola Vittoria Ferragni è proprio una star dei social e continua a conquistare tutti con la sua simpatia e quel modo di fare da vera piccola diva. La più piccola di casa Ferragni, infatti, ha più volte appassionato il milione di followers dei Ferragnez con i suoi dolcissimi siparietti insieme a mamma Chiara e papà Fedez e questa volta, Vitto, che è nota per i suoi video da "adorabile mangiona", ha deciso di darsi alla musica proprio come suo papà. La piccola Vitto, infatti, ha scelto di fare un concertino privato per Fedez suonando un piccolo pianoforte, peccato che, invece che usare le mano, Vittoria si è messa a suonare con i piedi.

La scena, ripresa in diretta da Fedez e pubblicata subito sul suo profilo Instagram, ha divertito davvero tutti e ha reso ancora più adorabile una bambina che sembra proprio non possa fare a meno di entrare nel cuore di tutti.

Il concertino privato della piccola Vitto, infatti, non è passato inosservato portando ancora più attenzione sui Ferragnez con un contenuto social divertente e positivo soprattutto dopo l'ultima mossa falsa del suo Chiara-Fedez che ha fatto infuriare i fan per aver preso possesso di un museo e lasciato fuori persone che avevano pagato il biglietto e prenotato in anticipo. Adesso, però, al di là della polemica, gli occhi sono tutti puntati sulla piccola Vittoria e il suo adorabile caratterino da vera star.