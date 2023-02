Vittoria Ferragni "imbambolata" sul tappeto elastico è un vero spasso, IL VIDEO

Vittoria Ferragni è sempre in grado di conquistare tutti con quel visino adorabile e il suo caratterino che, ormai, conosciamo bene, quasi fosse una nostra sorellina piccola o parente. Da quando è nata, infatti, Vitto ha dominato i profili social dei suoi genitori Chiara Ferragni e Fedez che hanno intrattenuto, da sempre, i loro fan con tantissimi e divertentissimi siparietti della più piccola di casa alle prese con le prime parole, quel "papà" che non voleva proprio imparare a dire e il suo sconfinato amore per il cibo. Ma qual è stata l'ultima avventura divertente della sorellina di Leone? Quella al parco divertimenti dove, alle prese con il tappeto elastico, Vittoria non sapeva come fare per saltare e, ripresa da nonna Marina, la mamma di Chiara, è rimasta letteralmente imbambolata a fissare il vuoto mentre suo fratello più grande, non faceva che saltare da vero "professionista".

Vitto, però, dopo un momento di esitazione si è lasciata andare e ha fatto i suoi primi saltelli per poi passare ad altre giostre e divertirsi in una giornata di giochi all'aria aperta con i nonni. Il video della piccola spaventata dal tappeto elastico, però, ha subito fatto il giro dei social e, dopo essere stato pubblicato, nelle sue storie Instagram, anche da Chiara Ferragni, attualmente impegnata a Parigi, è entrato nel cuore di tutti.

Ed è impossibile non intenerirsi nel guardare la piccolina con quello sguardo dolcissimo tra lo spaventato e il perso che poi lascia spazio allo stupore di aver imparato a fare una cosa nuova nella vita, saltare e guardare la sua innocenza e genuinità è sempre bellissimo.