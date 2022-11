"Come ti chiami? Cocca", il nuovo (esilarante) video di Vittoria Ferragni conquista tutti

Vittoria Lucia Ferragni si riconferma regina dei social. La più piccola di casa Ferragnez, a poco più di un anno di età, è una vera e propria star e con la sua tenerezza ed estrema simpatia è entrata nel cuore di tutti, spodestando dal trono di re e regina dei social i suoi genitori Chiara Ferragni e Fedez. Vittoria, infatti, che è spesso protagonista di video e scatti fatti dai suoi genitori influencer che fin dalla sua nascita l'hanno messa al centro del racconto social della loro vita, è amatissima dai fan della coppia ma anche da chi non segue assiduamente le vicende degli imprenditori digitali.

Tra pappe, giochi, gaffe e qualche piccolo dispetto con suo fratello Leone, Vittoria si è presa le simpatie di tutto il pubblico e non fa che conquistare tutti con i suoi occhioni azzurri, le guanciotte piene e quel modo di fare ironico ed esilarante. La sua ultima trovata? Essersi definita "Cocca". La piccola Ferragni, infatti, in una storia Instagram di papà Fedez, alla domanda: "Come ti chiami?", ha risposto proprio con il termine "Cocca" facendo scoppiare a ridere sia Fedez che stava girando il video, sia chiunque abbia visto il divertentissimo siparietto della piccola Vitto.

Adorabile, sveglia e, ormai sulla bocca di tutti, sembra proprio che la futura erede dell'impero Ferragnez sia lei, anche perché, a neanche due anni, è già una diva dei social, figuriamoci dopo.