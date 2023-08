Vittoria Ferragni imita mamma Chiara: il suo "fit check" è irresistibile, il video

Vittoria è già una star. Questa non è certamente una notizia: da quando è nata la piccola è al centro dell'attenzione mediatica soprattutto grazie ai video e alle foto che Chiara Ferragni e Fedez condividono sui social.

I video della piccola sono sempre molto guardati e seguiti, da quelli in cui gioca con il fratello a quelli - ormai arcinoti - mentre mangia. Chiara Ferragni però ieri ha condiviso una piccola chicca: Vittoria che, proprio come la mamma, fa il fit check ovvero, mostra il suo look. Per Ferragni è un appuntamento quasi quotidiano con i suoi follower: fa vedere gli abbinamenti e i look all'ultimo grido che sfoggia per eventi, cene o semplicemente per una serata in famiglia.

Vittoria ha quindi imitato la mamma e tutta orgogliosa ha esibito le sue treccine bionde, una camicia bianca con le maniche con i volant, un paio di pantaloni fantasia con ai piedi i sandali. A completare il look una valigetta-astuccio del noto cartone animato Gabby's DollHouse, in italiano "La casa delle bambole di Gabby". Il video ha letteralmente fatto impazzire i fan di Ferragni e solo su TikTok il breve filmato ha superato i 2.5 milioni di visite. La bimba nel video dice "Fit Check Laia" perché Laia è la protagonista del cartone animato.