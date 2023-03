Vittoria compie due anni: il regalo inaspettato (e divertente) di Leone

Oggi Vittoria Lucia Ferragni compie 2 anni. La piccolina di casa vivace e mangiona ha conquistato il cuore dei follower dei Ferragnez. Solo pochi giorni fa Leone ha festeggiato il suo compleanno, 5 anni, e proprio come avevano fatto per lui Chiara e Fedez hanno realizzato un video con i loro momenti più dolci e divertenti. Federico per il filmino ha scelto i momenti più divertenti della piccola: le scene di quando mangia, in cui è vestita da polpo, Mercoledì Addams, in cui viene abbracciata dal fratello e quello in cui viene coccolata da mamma e papà.

A loro si è aggiunto poi Leone che ha voluto realizzare per la sorellina un regalo speciale: il bambino ha fatto un disegno stilizzato di Vittoria con la bava. Dopo aver disegnato la bocca ha preso la matita celeste e ha fatto una goccia che le esce dal lato delle labbra. Fedez ha immortalato il tutto e l'ha pubblicato su Instagram condividendo anche il momento in cui Leone dà il pensiero a Vittoria.

Questo giorno per il rapper è particolarmente emozionante: lo scorso anno oggi, 23 marzo, veniva operato per il tumore al pancreas e quindi la festa per Vittoria era stata anticipata così da poterla comunque festeggiare. Oggi invece sono insieme e come lui stesso ha scritto: "oggi sono con la mia bimba a festeggiare il suo compleanno