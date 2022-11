Vittoria impaurita dal dottore, Leone la tranquillizza: i fratelli Ferragnez sono irresistibili

Leone e Vittoria sono sempre più uniti e affiatati. I fratelli Ferragnez continuano a conquistare i social con i loro tenerissimi siparietti, l'ultimo oggi dal pediatra per una visita di controllo. Una normale visita della crescita, che però intimorisce la piccola di casa.

Nel video pubblicato da Chiara Ferragni, girato nella sala d'attesa dello studio medico, la piccola Vitto è impaurita e non vorrebbe entrare. Il fratello maggiore allora la tranquillizza: "Non ti fa la puntura. Vitto, il dottore solo ti pesa, ti sente il cuore e le orecchie". La sorellina allora sorride e sembra essersi convinta, mentre la mamma si scioglie davanti a tanto amore e lo condivide con i suoi follower, innamorati pazzi dei due bambini.

Il video pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni

La polemica per la visita al museo

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni e Fedez sono stati al centro di una polemica dopo aver prenotato il Museum of Dreamers di Milano per una visita privata, a porte chiuse, solo per la loro famiglia. Una mossa che ha lasciato fuori decine di visitatori che avevano prenotato il biglietto: "Non è colpa nostra - ha spiegato l'imprenditrice digitale a Valerio Staffelli, che per questa vicenda le ha consegnato il Tapiro d'oro - Il museo è stato chiuso per un evento privato, cosa che può fare chiunque prenotando sul sito".