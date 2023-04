Il barista scherza troppo, Vittoria in lacrime: il video dei Ferragnez a Dubai

C'è un bar a Dubai in cui i gelatai si divertono a scherzare con grandi e piccini quando offrono loro il gelato. Ed è quanto capitato ai Ferragnez, in vacanza nella lussuosissima città degli Emirati Arabi in occasione del ponte pasquale. Peccato però che Vittoria, due anni, la piccolina della famiglia, non ha capito il gioco ed è scoppiata piangere nel bel mezzo del lungomare. A condividere il divertente siparietto è stata proprio mamma Chiara Ferragni, che da ieri mattina racconta, ora dopo ora, i momenti di relax della famigliola al mare.

"Non l’ha presa bene", scherza Chiara su Instagram, dove pubblica il video della sua bambina in lacrime. Nel video vediamo il barista scherzare con i coni gelato, ovvero toglierli ripetutamente dalle mani della bimba, finché lei non perde la pazienza e lancia un urlo. Immediato il conforto di mamma Chiara, che la prende tra le braccia. Subito dopo la gag tocca al primogenito della coppia, Leone, 5 anni, che invece sta al gioco ed anzi ci ride su. Il post conta oltre un milione di visualizzazioni.

Prosegue così il viaggio a Dubai della famiglia Ferragni. Per la coppia si tratta del primo viaggio dopo la crisi che è seguita al festival di Sanremo, in occasione del quale le turbolenze si sono abbattute sulla storia d'amore. Ieri mattina l'arrivo Bulgari Resort, il lussuoso hotel di proprietà della griffe, poi il pranzo ed una passeggiata nel meraviglioso acquario della città.

Il video