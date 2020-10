Coccole bollenti tra Vittoria Schisano e il maestro: le foto dei paparazzi nel backstage

La dolcezza di Marco De Angelis nei confronti di Vittoria Schisano è apparsa evidente già sulla pista di 'Ballando con le stelle', ma è fuori dallo studio che la complicità tra i due va alle stelle. Lo raccontano alcuni scatti del settimanale Oggi in cui l'insegnante e l'allieva ballerina si lasciano andare ad abbracci in un parco alle porte di Roma.

Coccole tra Vittoria Schisano e il maestro Marco De Angelis

Il feeling tra i due non è solo spettacolo. Negli scatti immortalati dai paparazzi, vediamo Vittoria che accoglie il maestro indossando solo un accappatoio. Location delle foto è il giardino della sua villa. Un dettaglio attira l'attenzione del pubblico: il borsone con cui lui si è presentato a casa di lei: chissà, magari è intenzionato anche a trascorrerci la notte? Non è dato sapere. Per ora i due rimandano i gossip al mittente, definendo 'cavolate' il chiacchiericcio su una presunta love story.

Certo è che Marco è sempre pronto a sostenere la sua Vittoria nei momenti di difficoltà. Durante l'ultima puntata, Schisano si è scontrata malamente con i giudici. Il motivo? Selvaggia Lucarelli l'ha invitata a non parlare sempre e solo della sua storia personale, ovvero il cambio di sesso, facendola scoppiare in lacrime. E il maestro non sta facendo mancare i suoi abbracci ristoratori...

Gli altri gossip di Ballando con le Stelle

Ma Schisano e De Angelis non sono gli unici concorrenti su cui sta ricamando il gossip. Basti pensare alle carezze tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, oppure a quel bacio rubato - seppur per scherzo - dietro le quinte tra Rosalinda Celentano e la maestra Tina Hoffmann (ufficialmente sposata...)

In basso, gli abbracci tra Vittoria Schisano e il maestro Marco De Angelis (Foto settimanale Oggi)