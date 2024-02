Cecchi Gori resta in terapia intensiva: gli aggiornamenti

Migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ma resta in terapia intensiva. Il produttore cinematografico è ricoverato da giorni al Policlinico Gemelli di Roma, dove è costantemente sotto osservazione.

Cecchi Gori, 81 anni, era stato trasportato d'urgenza in ospedale a inizio settimana per l'aggravarsi delle sue condizioni dopo una insufficienza respiratoria. A inizio 2022 era già stato ricoverato per complicanze da Covid.

A dare alcuni aggiornamenti sul suo stato di salute, due giorni fa - dopo la notizia del ricovero - era stata Valeria Marini, a cui è stato legato sentimentalmente per diversi anni, fino al 2005: "Ho sentito il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni stanno migliorando. L'hanno portato in terapia intensiva e ora è tutto sotto controllo, il suo medico sembrava più tranquillo. Speriamo bene, lui è un uomo forte. Se sarà possibile lo andrò a trovare".