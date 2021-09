Vittorio Cecchi Gori, condizioni di salute precarie

79enne produttore cinematografico e storico ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori sta ancora molto male. A darne notizia al quotidiano Libero il professor Antonio De Luca, medico e amico dell'ex marito di Rita Rusic.

La confessione del medico

“Non sta bene, le sue condizioni sono precarie. Lo sto seguendo a casa con tutte le terapie del caso. È una persona a cui sono molto legato, non lo lascerò mai solo“, ha rivelato il medico personale dell'ex senatore della Repubblica, a fine 2017 finito al policlinico Gemelli di Roma per un'un'ischemia cerebrale. A salvarlo, anche in quel caso, il professor De Luca. Tenuto in coma farmacologico per un giorno, Cecchi Gori si riavvicinò all'ex moglie Rita Rusi?, che non vedeva da 10 anni, e ai figli Mario e Vittoria. Rusic e Cecchi Gori sono stati sposati per quasi 20 anni. Successivamente Vittorio ha fatto coppia con Valeria Marini e con Mara Meis, rappresentante dell’Italia a Miss Mondo 1996.

Gli arresti domiciliari

Attualmente Cecchi Gori è agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta e altri reati finanziari. Deve scontare una pena complessiva di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. Figlio del produttore cinematografico Mario Cecchi Gori, Vittorio produsse Il postino con Massimo Troisi, che gli valse la candidatura all'Oscar al miglior film nel 1996 e gli fece vincere il BAFTA al miglior film non in lingua inglese. Decine i film prodotti in 40 anni di carriera, con tre David di Donatello vinti su sette candidature.