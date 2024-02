Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva, parla Valeria Marini: gli aggiornamenti

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato da questa mattina in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per insufficienza respiratoria. Massimo riserbo da parte della struttura sanitaria sulle condizioni di salute del produttore cinematografico 80enne, ma fino a poco fa indiscrezioni indicavano un quadro di instabilità clinica serio. "Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati a una saturazione bassa, poi ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva per insufficienza respiratoria" ha raccontato in diretta su Rai 1 a Storie Italiane Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, ex moglie dell'imprenditore.

Poche ore dopo la notizia Valeria Marini, ex compagna di Cecchi Gori che gli è sempre stata vicina, ha dato qualche aggiornamento: "Ho sentito poco fa il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni di Vittorio stanno migliorando", le parole della showgirl: "L'hanno portato in terapia intensiva per questa insufficienza respiratoria e ora è sotto controllo, ma fortunatamente ho sentito il suo medico e mi sembrava più tranquillo, speriamo bene, lui è un uomo forte. Se sarà possibile più tardi lo andrò a trovare".

La storia d'amore con Valeria Marini

Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini si fidanzarono nel 1999. Nonostante l'addio avvenuto prima nel 2003 e poi definitivamente nel 2005, i due sono rimasti legati da un grande affetto: "È stata una storia importante e bellissima, ma anche le cose più belle finiscono", dichiarò lei allora tramite ufficio stampa. Il loro primo incontro avvenne a Palazzo Borghese: in seguito lui le mandò un fascio di rose e poi arrivò un invito a cena. Nel 2002 la coppia ha dovuto affrontare un periodo complesso e delicato, ovvero un aborto spontaneo di Marini. Un anno dopo, a dicembre 2003, arrivò la conferma della loro separazione.