Vittorio Emanuele di Savoia, chi sono il figlio Emanuele Filiberto e le nipoti

Vittorio Emanuele di Savoia è morto a 86 anni il 3 febbraio 2024. A comunicarlo con una nota stampa la sua famiglia, che gli è rimasta vicina fino all'ultimo istante. Lui e la moglie, Marina Doria (ex sciatrice nautica, è stata campionessa mondiale di sci d'acqua nel 1955), hanno avuto un figlio Emanuele Filiberto che oltre ad aver intrapreso una breve parentesi politica, è considerato un personaggio televisivo. L'unico erede di casa Savoia ha lavorato come e opinionista e concorrente di diversi reality show (Ballando con le stelle, Notti sul ghiaccio) e nel 2010 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone 'Italia Amore Mio' interpretata con Pupo. Ma scopriamo di più su di lui e sulle sue due figlie: Vittoria e Luisa.

Chi è Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia è nato nel 1972 a Ginevra, in Svizzera. A Ginevra ha frequentato l'Università, iniziando, ma non completando, il percorso di studi in Scienze Economiche. Come accennato Emanuele Filiberto è conosciuto molto bene dagli italiani in quanto nel corso degli anni ha preso parte a moltissimi programmi televisivi sia come protagonista sia come ospite. Ha vinto Ballando con le stelle insieme alla ballerina professionista Natalia Titova, ha condotto la prima edizione di ‘Pechino Express’ nel 2012 e ha anche gareggiato a ‘Notti sul ghiaccio’, nel 2015. E poi ecco che nel 2010 arrivo la vittoria al Festival di Sanremo con la canzone ‘Italia Amore Mio’, cantata insieme a Pupo e a Luca Canonici. Nel 2019 è stato concorrente di Amici Celebrities e poi nel 2021 e 2022 è stato uno dei giudici del Serale di Amici, la fase conclusiva del reality di Canale 5. Numerose sono anche state le interviste che ha rilasciato in tv, una delle ultime a Silvia Toffanin, nel suo Verissimo, in cui ha parlato per la prima e ultima volta della malattia del padre.

La vita privata di Vittorio Emanuele

Nel 2001 a Montecarlo Vittorio Emanuele ha conosciuto la sua futura moglie: Clotilde Courau. Due anni dopo i due si sono sposati e proprio alla fine del 2003 è nata la loro prima figlia Vittoria. Nel 2006 è nata, poi, Luisa. Proprio recentemente Emanuele Filiberto ha annunciato la sua decisione di voler abdicare in favore della figlia maggiore, rinunciando così di fatto al trono italiano (che lo ricordiamo non esiste più ma che fa ancora molto discutere).

In alcune recenti interviste Vittorio Emanuele ha parlato del matrimonio con la moglie e in particolare dei tradimenti Riguardo alle scappatelle ha dichiarato a Belve: "Purtroppo ci sono state, ci sono state delle spiegazioni e dei perdoni magari non immediati. Siamo sposati da 20 anni, lei abita in Francia e io a Montecarlo. Lei viaggia tanto ed anche io, ci ritroviamo quando possiamo. Facciamo una vita con il tradimento che è contemplabile per il nostro stile di vita". Però poi ha assicurato: "C’è un grandissimo rispetto e amore tra di noi che è andato oltre i tradimenti. Io posso dire che accetterei dei tradimenti perché non è giusto che solo l’uomo possa farlo, ma credo che se si va al di là della scappatella: è stupido rompere una fondamenta importante. Clotilde è la base e le mie figlie sono le mura, insieme abbiamo costruito la nostra casa. Ognuno poi vive come vuole, io non giudico nessuno. Sono successi dei tradimenti, ma non mi sono mai innamorato. Sono molto innamorato solo di mia moglie".

A Silvia Toffanin aveva anche aggiunto: "Non rimpiango un secondo della mia vita con lei. Siamo cresciuti insieme e siamo complici. In 20 anni di matrimonio ci sono stati anche momenti difficili, ma i momenti belli sono stati di più. Ho tanti amici e amiche e poi ho una grande fiducia in Clotilde e lei in me, dopo 20 anni si è arrivati a una giusta maturità".

Emanuele Filiberto: "Ho provato parecchie droghe"

Sempre a Belve ha parlato del suo rapporto con le droghe: "Ho usato parecchie droghe, all’epoca purtroppo andava la cocaina. La droga e tutto quello che ho preso è stata una ricreazione. Non sono mai stato dipendente. L’ho presa in qualche occasione".

Le nipoti di Vittorio Emanuele di Savoia: chi sono Vittoria e Luisa

Emanuele Filiberto e la moglie Clotilde Courau hanno avuto due figlie: Vittoria che ha 20 anni e Luisa che quest'anno compirà 18 anni.

Vittoria studia Storia dell'Arte e Scienze Politiche nel Regno Unito ed è può essere definita un'influencer: sul profilo Instagram ha oltre 90mila follower e partecipa a numerosi eventi mondani tra cui la Parigi fashion week. La 20enne è ufficialmente l'erede al trono d'Italia, anche se solo simbolicamente, dopo che il padre ha deciso di abdicare in suo favore.

Lei e la sorella hanno vissuto gran parte della loro vita a Parigi insieme alla madre, anche se entrambe sono nate a Ginevra, in Svizzera. Quando Emanuele Filiberto di Savoia decise di abdicare in favore della sua primogenita dichiarò: "Sono certo che farà meglio di me. Io ho aperto la strada. Ho tolto le erbacce. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re. Lo stanno capendo tutti, anche se un po’ tardi, che l’intelligenza e la sensibilità delle donne al comando può essere meravigliosa. La Legge Salica è anacronistica, è depassè. Gli uomini non hanno nulla di più, semmai di meno".

Luisa Giovanna, Agata, Gavina, Bianca, Maria è la secondogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde. Della ragazzina, che è ancora minorenne, si sa ben poco e rare solo le foto rese pubbliche di lei.

Vittoria di Savoia alla fashion week di Parigi: la somiglianza con la madre è impressionante