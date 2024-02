Vittorio Emanuele di Savoia era malato da tempo: le parole del figlio, Emanuele Filiberto

Era settembre 2023 quando Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato per la prima, e unica volta, delle condizioni di salute del padre, Vittorio Emanuele morto a 86 anni a Ginevra il 3 febbraio. Emanuele era ospite del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, e aveva raccontato anche quale fosse il suo rapporto con i genitori.

"Mia madre è stata molto affettuosa. Sai, negli anni Settanta i rapporti con i genitori erano un po' diversi. Io vedo con le mie figlie che è molto diverso perché forse sono più presente; loro lavoravano entrambi all'estero, mamma accompagnava papà. Però ogni volta che eravamo a casa, ogni volta che andavamo in vacanza noi tre erano dei momenti molto belli", ha ricordato con affetto.

Poi Emanuele Filiberto si era soffermato sulle condizioni di salute del padre: "Purtroppo papà non cammina molto bene, però ha questa forza di carattere che lo spinge ad andare avanti e provare a fare del suo meglio". Nello stesso periodo Marina Doria aveva affrontato le cure per debellare un cancro all'esofago, un periodo complesso per la famiglia reale. Non era stata data nessun'altra informazione riguardo alla malattia del figlio dell'ultim re d'Italia e al momento non sono note le cause del suo decesso.

"Sono dei genitori molto forti che guardano avanti ed è quello che dà forza anche a te - aveva aggiunto - Mi fa paura vedere l'età che passa, però credo che con i genitori, soprattutto a quell'età, bisogna vivere giorno dopo giorno, senza porsi troppe domande. E spero che il mio giorno dopo giorno con loro possa durare anni dopo anni".