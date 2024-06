Vittorio Feltri: "Non uso il pannolone da quando pisc** in bocca a te". Il tweet per il suo 81esimo compleanno

"Non uso il pannolone da quando pisc**o in bocca a te". Queste le parole pubblicate da Vittorio Feltri su Twitter (ormai X) nel pomeriggio di ieri, 25 giugno. Un giorno speciale, ovvero quello dell'81esimo compleano del politico, saggista e giornalista. Il post, che nel momento in cui si scrive ha raggiunto quasi 300.000 visualizzaioni, non si sa a cosa o a chi si riferisse in particolar modo.

Le critiche del web

In tanti lo hanno criticato per questo tweet. Basta scorrere i commenti, infatti, per imbattersi in risposte negative: "Che classe", "Sempre esattamente come te lo aspetteresti. Non è neanche più divertente", "Ditemi che è un fake, per favore", "Ma che davvero??". Questi alcuni dei commenti (di quelli più generosi). Feltri non è tornato sull'argomento; resta un mistero quindi la scelta di pubblicare questo tweet. I post successivi - pubblicati sull'account seguito da più di 538.000 persone - riguardano infatti altre vicende. Arriveranno spiegazioni nei prossimi giorni?