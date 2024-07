Vittorio Feltri: "Sono favorevole all'eutanasia, ho chiesto a Melania di aiutarmi quando sarà il momento"

A pochi giorni dal suo 81esimo compleanno, Vittorio Feltri si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera dove anche il tema della morte è affrontato con la disinvoltura propria dello stile schietto e diretto del giornalista. "Non è che abbia paura della morte. È che mi spaventano le modalità con le quali arriva. So che la morte è un fatto naturale e inevitabile, ma non mi va di soffrire", spiega oggi Feltri che qualche tempo fa ha subito un intervento ai polmoni per un piccolo tumore asportato da Giulia Veronesi al San Raffaele. "Dio bono, si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio" era stato il pensiero affidato a un tweet poco prima di sottoporsi all'operazione. E su quella esternazione, adesso precisa: "Con quel tweet non intendevo dire che volevo morire, ma che non volevo. Poi mi sono svegliato vivo. E ho chiesto a Melania le sigarette".

Melania è Melania Rizzoli, amica, medico, giornalista e scrittrice presente nel momento dell'intervista rilasciata ad Antonio Polito. E a lei Feltri dice di aver fatto una richiesta: "Io però ho detto a Melania che deve aiutarmi a morire, quando sarà il momento. Se le donne possono dire “l’utero è mio”, io potrò dire che la vita è mia? Se siamo davvero padroni della nostra vita dobbiamo esserlo anche della nostra morte. Sono favorevole all'eutanasia. Quando mia madre ultranovantenne stava morendo in clinica, ho preso per il bavero un giovane medico e gli ho urlato “se non le fai subito un’iniezione di morfina ti ammazzo”. Gliel'ha fatta".

"Per me la morte non è un tabù"

Feltri spiega che per lui la morte non è un tabù: "L'ho incontrata così tante volte..." dice ancora ripercorrendo il suo primo lutto, la morte del padre, avvenuta quando lui aveva sei anni e poi quello per la morte della madre delle sue figlie. "A ventuno anni ingravido una ragazza" ricorda il giornalista con un linguaggio che non fa sconti al politicamente corretto: "Sulle scale del suo condominio, figurati la comodità. Eravamo imprudenti e ignoranti. L'aborto allora non era possibile, la legge lo vietava, e poi io sono anche contrario. Così la sposo. Nove mesi dopo corro all’ospedale dove lei ha appena partorito. Un’infermiera del nido mi viene incontro con due fagottini in braccio. Io chiedo: qual è il mio? E lei: tutte e due. Due femmine. Svengo. Un medico mi rianima con un'iniezione. Passo in un attimo dalla disperazione all’euforia. Ma poi subito alla disperazione. Mi dicono che la mia Maria Luisa è morta per le complicanze del parto: eclampsia. Oggi non si muore più così, vero?".

Se crede all'aldilà? "Per niente. Non sono credente" afferma il giornalista: "Qualche settimana fa sono stato dal Papa che mi ha regalato un rosario, l'ho passato a mia moglie. Rispetto la Chiesa, le verso anche l’8 per mille, ma penso che con la morte finisca tutto. Non vado nemmeno ai funerali (...) Però penso che sia inutile andare ai funerali, quando uno è morto è morto, che gli frega se ci vai o no? Sono cerimonie insensate e anche un po' farsesche. Non vorrei andare neanche al mio funerale". Appassionato della poesia di Umberto Saba, al punto da aver dato a una figlia il nome di Saba Laura, ricordandogli l'epigrafe "Parlavo vivo a un popolo di morti/ morto alloro rifiuto e chiedo oblio" dello scrittore, Feltri ha commentato rispondendo che anche lui ha scritto un'epigrafe per sé, una sola parola: "Finalmente".