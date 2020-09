Vittorio Grigolo è diventato papà: "Mia moglie e mia figlia, non chiedo di più"

Fiocco rosa in casa Grigolo. E' nata Bianca Maria, prima figlia del tenore Vittorio e della compagna, la modella Stefania Seimur. La notizia arriva via Instagram, dove i neogenitori condividono i primi scatti della nuova arrivata con i follower.

Tra le Instagram Stories di Stefania, una foto in cui abbraccia la piccolina e una didascalia: "Sono grata, il nostro amore". Immagine a cui fa eco la gioia di papà Vittorio: "Bianca Maria e le coccole della mamma, nothing else matter", scrive ricondividendo il post della compagna.

Per il cantante - reduce dal matrimonio naufragato con Roshi Kamdar - si tratta del primo figlio, mentre Stefania, 23 anni, è già mamma di una bambina avuta a 17. Legati da due anni, la notizia della gravidanza era arrivata ad aprile in diretta tv, durante un collegamento con la trasmissione Storie Italiane. "La prima volta che ho sentito il movimento di mia figlia nella pancia - ha raccontato in quell'occasione il tenore - ho sentito una vibrazione incredibile, tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia a cose che non ricordo".

Un nuovo inizio per Grigolo, considerato il nuovo Pavarotti, che due anni fa è stato sospeso dalla Royal Opera House per presunte molestie sessuali. "Non c’è nessuna denuncia", replicò all'epoca l'artista. "Un malinteso non può chiudere le porte a una carriera pulita, costruita con tanto sacrificio e sudore".