Chi è Vittorio Vaccaro, conduttore di "A casa cucina papà"

Vita privata e professionale di Vittorio Vaccaro: dal teatro alla televisione, da attore a conduttore. Dalla compagna a Squadra Antimafia 4, dalla figlia a Forum, fino al programma di Food Network A casa cucina papà.

Età, origini, famiglia

Vittorio Vaccaro nasce nel 1980 a Calascibetta, piccolo paese di Enna (Sicilia). La gastronomia è un affare di famiglia: i genitori sono infatti i proprietari di un bar-trattoria, luogo di fondamentale importanza per Vittorio perché lì impara a conoscere ingredienti e bontà del cibo, ma anche senso di responsabilità e del sacrificio. Lontano dalla famiglia e dalla sua patria, in gioventù fa più di un lavoro: da animatore nei villaggi turistici a cuoco a domicilio

Dalla recitazione al programma "A casa cucina papà"

Contemporaneamente ai primi lavori Vittorio Vaccaro comincia a seguire un corso di recitazione e inizia la gavetta per il successivo lancio nel mondo dello spettacolo: partecipa a rappresentazioni teatrali sia in veste di attore che di regista e gira alcuni spot per la televisione. Comincia a prendere parte a diversi show e fiction televisive. Ricordiamo, tra le altre, le partecipazioni a “Il mio amico Babbo Natale 2”, “Piloti”, “La strana coppia”, “Squadra antimafia 4”, “Camera cafè”. Nella stagione 2021-2022 è ospite fisso di “Forum”. A partire dal 3 luglio del 2022 Vittorio Vaccaro conduce sul canale Food Network un nuovo programma culinario: “A casa cucina papà”. Qui Vittorio torna alle sue origini: la trattoria dei genitori, i sapori della Sicilia ma non solo. La sua prerogativa è quella di proporre ricette semplici ma non banali. Menù buoni per ogni occasione ma in grado di stupire.

Fidanzata, figlia, Instagram

Vittorio Vaccaro vive da molto tempo a Milano ed è fidanzato ormai da più di un anno con Luna Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi. Luna è dunque la nipote di Silvio, l’ex Presidente del Consiglio e patron di Mediaset. Vittorio ha una figlia di nome Giulia, nata 12 anni fa da una precedente storia. Sul suo profilo Instagram Vittorio dedica tanti post alla cucina, per lui più di una semplice passione.