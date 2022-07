Il bikini di Vladimir Luxuria, al mare con la mamma

Sono iniziate le vacanze estive anche per Vladimir Luxuria, che dopo aver trascorso qualche giorno in Croazia, insieme ad alcuni amici, è arrivata nella sua amata Puglia. L'attivista lgbtq, di Foggia, non si fa mancare ovviamente il mare, ma per passare una bella giornata in compagnia della mamma ha scelto il Molise.

Eccola sulla spiaggia di Campomarino, in bikini, abbracciata a sua madre: entrambe indossano degli occhiali da sole super cool, che in tanti commentano su Instagram con ironia. "Gli occhiali trendy della tua mamma fanno intendere quanto sia una donna simpatica e dolce" scrive un follower, mentre un'altra sottolinea: "Belle queste mamme che accettano i figli come natura". Luxuria oggi ha un bellissimo rapporto con la mamma, la signora Maria Michela, che inizialmente fece difficoltà a metabolizzare la sua scelta: "Sentivo le urla di mio padre e di mia madre che stavano litigando, incolpandosi l'uno con l'altra" raccontò tempo fa in un'intervista. Poi la riconciliazione, le ospitate del papà ai Gay Pride e quella parole di mamma Maria, che fa spesso riferimento ad una citazione: "Non ti curar di loro ma guarda e passa".

La foto pubblicata da Luxuria

Perché Vladimir Luxuria non si è mai operata

Vladimir Luxuria non ha mai completato il suo percorso di transizione. Si è sottoposta a diversi interventi chirurgici e cicli ormonali, ma non ha mai completato del tutto il suo percorso di transizione. Il motivo? "L'anestesia mi terrorizza" ha spiegato in passato, aggiungendo: "Anche se poi è vero: mi sono rifatta naso, labbra e seno in una botta sola. E, a dire il vero, attiravo l'attenzione degli uomini più come trans. La transizione richiede varie fasi: avendo piena proprietà del corpo si può fermare in qualsiasi momento. Ma anche andare avanti; non è detto che non cambi sesso del tutto. La pensava così anche Eva Robin's".