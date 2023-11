Vladimir Luxuria felicemente fidanzata: Ilary Blasi e Bastian Muller i suoi Cupido

Vladimir Luxuria è felicemente impegnata. A dare la notizia era stata la stessa Luxuria a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Nessun riferimento, neanche il nome, era stato svelato durante l'intervista ma Vladimir era evidentemente felice e raggiante. A dare qualche informazione in più sull'amore dell'ex parlamentare ci ha pensato il settimanale Oggi.

L'uomo misterioso sarebbe un tedesco che "lavora nel sociale", ma come si sarebbero incontrati i due? A fare da Cupido sarebbero stati Ilary Blasi e Bastian Muller. Ilary e Bastian, nonostante i pettegolezzi, sarebbero più uniti che mai e proprio in occasione di una cena organizzata da Muller Luxuria avrebbe incontrato l'uomo che le fa battere il cuore. La 58enne e Blasi sono grandi amiche, nonché colleghe e hanno spesso lavorato insieme (come dimenticare le collaborazioni all'Isola dei famosi), e quindi è possibile immaginare quanto sia felice Ilary di questa novità.

L'ex parlamentare "avrebbe perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian". "I due - aggiunge ancora Oggi - ormai fanno coppia fissa e hanno deciso di non nascondersi più". Vladimir al momento lo presenta come "un'amicizia speciale" e al settimanale ha detto di essere "finalmente appagata emotivamente" tanto che ha deciso di presentarlo anche al suo co-conduttore de "Il rosso e il nero", su Radio Rai1, Francesco Storace.