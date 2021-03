Vladimir Luxuria contro i "furbetti" del covid tra viaggi e vacanze. Presi di mira Federico Fashion Style e Asia Gianese

I furbetti delle vacanze, che usano la giustificazione del lavoro per viaggiare. Da Live non è la D'Urso sono stati presi di mira Guenda Goria, Asia Gianese e Federico Fashion Style per essere in giro per il mondo.

Vladimir Luxuria contro Federico Fashion Style

Il parrucchiere dei vip si trova in Sardegna, proprio lui tramite i suoi social aveva annunciato che sarebbe partito alla volta dell'isola per poter lavorare a seguito della zona rossa in Lazio. Federico ha voluto fin da subito precisare che ha seguito tutte le procedure sanitari e che lui si trova in Sardegna solo per lavorare: "Lavoro tutto il giorno". Non la pensa così Vladimir Luxuria: "E' semplicemente odioso, non è che fanno una regione bianca così che una persona che non può cenare a Roma va a cenare in Sardegna. Rispetto perché fare queste cose vuol dire prendere in giro. C'è tensione sociale nel nostro paese e ostentare non è sbagliato. Siccome non riusciva a lavorare in Lazio è andato in Sardegna. Ma non ti senti in colpa per i tuoi colleghi che adesso sono chiusi?". "Ma io lavoro tutto il giorno, lo ripeto, e non vedo cosa ci sia di male nell'andare a cena fuori se tutti ci vanno". In difesa del parrucchiere delle star è la giornalista Candida Morvillo: "La pandemia ha aumentato in maniera drammatica le diseguaglianze sociali, è vero, ma quando una persona lavora bisogna fare il tifo per lei".

Ma Federico non è l'unico italiano che si trova all'estero, anche Guenda Goria e Asia Gianese sono fuori Italia.

Luxuria vs Goria e Gianese

"Quello che da fastidio è che voi fate questi video che mettete sui social quando molta gente non può neanche andare a trovare i genitori" ha attaccato Vladimir Luxuria che ritiene una gravissima mancanza di rispetto i viaggi di questi italiani.

Asia Gianese, in collegamento da Dubai, ha provato a giustificasi creando però grande confusione: "Il mio è un progetto di vita. Sono qua da cinque mesi con una struttura e non capisco perché devo stare a spiegare a tutta Italia cosa sto facendo. Faccio formazione, non mi pagano per questo, ma per le sponsorizzazioni e per le cose che faccio". E poi ha aggiunto, rispondendo ad un'altra domanda di Barbara D'Urso: "Io potrei essere qui anche per trovare il mio fidanzato, p" Lo studio e i social si sono ribellati a questa affermazione anche perché per spostarsi è necessario provare che si faccia per comprovate esigenze.

Guenda Goria invece si trova a Sarhm El Sheikh, neanche il padre, Amedeo Goria, ha cercato di difenderla: "Non voglio difendere nessuno, io ho ho saputo che Guenda andava a Sarhm El Sheikh l’altro ieri".

Vladimir Luxuria ha lanciato una provocazione: "Incredibile noi non possiamo andare a trovare i nostri parenti e loro si fanno la vacanza e pubblicano foto e video sui social. Vorrà dire che adesso, a Pasqua, per andare a trovare i nostri genitori ci troviamo una scusa e facciamo tutti i furbi". Guenda però ha spiegato che sta collaborando con un'azienda che si occupa di creare corridoi voci free tra Egitto e Europa. Facciamo ogni giorno il tampone. Io sì, sono qui per lavoro".