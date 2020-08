Vladimir Luxuria frequenta un ballerino di Amici: "Colpita da muscoli e sua dolcezza"

A 55 anni Vladimir Luxuria potrebbe finalmente aver trovato l'amore, ma è ancora tropo presto per dirlo. Per ora di certo c'è che l'attivista LGBT ha instaurato un legame speciale con un ex ballerino di Amici, Gennaro Siciliano, concorrente nell'edizione del 2008 (e poi protagonista di accese polemiche nei confronti della trasmissione). "E’ un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale", ha confessato Vladi al settimanale Nuovo. "Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto".

Luxuria non parla di relazione vera e propria, ma di frequentazione. Conoscendo però la riservatezza dell'ex politica, immaginiamo che l'ufficializzazione del legame sia sintomo dell'importanza che vi ripone. "Non posso dire di essere proprio fidanzata, ma i momenti con lui sulla Costiera Amalfitana sono stati davvero speciali - ha confidato ancora - Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite della manifestazione 'Letto ad una piazza' e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve".

Che cosa è scattato tra i due? "Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano davvero disegnati! Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa".

Gennaro Siciliano contro Amici

Anni fa Gennaro fu protagonista di una insolita polemica nei confronti del talent show di canale 5 prodotto da Maria De Filippi. Siciliano raccontò infatti che, per motivi non precisati, una volta uscito dalla trasmissione avrebbe incontrato una serie di difficoltà, aggiungendo che una persona dello staff avrebbe provato ad ostacolarlo.

"Chissà come mai - disse - una certa persona all'interno della produzione mi ha detto al telefono: 'da questo momento nessuno ti metterà più i bastoni tra le ruote' dopo un nostro confronto telefonico voluto da me e negatomi per molto tempo da quell'imbecille che ha rifiutato un appuntamento di persona, che mi ha cacciato dagli studi quando sono andato per cercare la verità, che si crede Dio ma che Dio non è al servizio di Maria. Nessuno più mi faceva lavorare, ed io che non capivo. Avevo 18 anni. Famoso in Italia perché usato da loro, attraverso la televisione, ma senza possibilità di lavoro perché con quella frase hanno ammesso che me le avevano tolte. Vergogna".

