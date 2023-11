Vladimir Luxuria: "Con Danilo un'amicizia aperta". Poi svela il consiglio di Ilary Blasi

Vladimir Luxuria a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, aveva spiegato di essere innamorata ma non aveva dato alcuna informazione su chi fosse la sua dolce metà. Nei giorni scorsi però i pettegolezzi si sono moltiplicati e l'identità del fidanzato misterioso è stata svelata. Si tratta di Danilo Zanvit Stecher, 37enne di Bolzano. Il ragazzo, per il settimanale Oggi, le sarebbe stato presentato da Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi. Ma le cose non sono andate proprio così.

A spiegare com'è nato questo rapporto tra lei e Danilo ci ha pensato proprio Luxuria a Pomeriggio 5: "Io conosco Danilo dal 2009, è stata un’amicizia molto lunga. All'inizio ci siamo visti raramente e poi col tempo ci siamo visti sempre più frequentemente. E dopo un po' di anni questa amicizia normale è diventata una bella amicizia speciale. Perché lo dico subito, quando si parla di fidanzati e amore ho la sindrome del soffocamento. Ho bisogno di sentirmi libera e preferisco sempre definire tutto come amicizie speciali".

"E inoltre lui è un ragazzo davvero speciale. Lui è uno che risolve i problemi. Prima ho conosciuto solo uomini che i problemi li creavano. Invece lui risolve tutto, ma anche cose pratiche come mensole da montare o cali di elettricità. Quindi lui mi aiuta in tutto e siamo felici", ha aggiunto l'attivista, "Lui già è più giovane di me, poi come se non bastasse dimostra anche meno anni di quelli che ha davvero".

"Hanno scritto che è stato Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi, a presentarmelo, ma non è così. In realtà è successo esattamente il contrario. Cioè, ho presentato io Danilo a Bastian. Durante una serata li ho presentati e Danilo essendo di Bolzano è bilingue e parla bene tedesco e i due parlavano insieme - ha raccontato Luxuria -. Però durante una cena Ilary Blasi mi ha spronata a esser più tranquilla e lasciarmi andare e a non essere così introversa. Siamo una coppia aperta, ci definiamo coppia aperta, ma alla fine…".