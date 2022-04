Vladimir Luxuria e la foto della mamma da ragazza: "Quanto le somiglio?"

Circa diecimila like in poche ore per la foto di Maria Michela, mamma di Vladimir Luxuria. Una immagine in bianco e nero che arriva direttamente dal cassetto dei ricordi e in cui la donna viene immortalata da ragazza. "Questa è mia mamma da ragazza: secondo voi le somiglio?", scrive l'attivista e opinionista dell' Isola dei Famosi. Tanti i commenti di conferma in calce, compresi quelli di volti dello spettacolo affezionati a Vladimir, tra cui Simona Ventura che scrive: "Sì, assolutamente".

E' un rapporto che è andato rinsaldandosi nel corso degli anni, quello tra Vladimir e i suoi genitori. Nata col vero nome all’anagrafe di Wladimiro Guadagno il 24 giugno 1956 in quel di Foggia, la madre e il padre dell'attivista non hanno saputo elaborare sin dal primo momento il percorso di transizione della figlia. E la stessa Luxuria, infatti, ha ammesso che in passato si è sentita responsabile dell'infelicità dei suoi: "Sentivo le urla di mio padre e di mia madre che stavano litigando, incolpandosi l’uno con l’altra". Poi la riconciliazione, le ospitate del papà ai Gay Pride E quella parole di mamma Maria, che fa spesso riferimento ad una citazione: "Non ti curar di loro ma guarda e passa".