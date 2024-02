Vladimir Luxuria: "Politici nella dark room, o a novanta al parco, che mi pregavano di non dirlo"

Ex deputata ma anche ex drag queen. Il passato di Vladimir Luxuria custodisce dei retroscena inediti e bollenti, alcuni di questi li racconta nel documentario di Roberto D'Agostino e Marco Giusti, "Roma Santa e Dannata".

La conduttrice della prossima edizione dell'Isola dei Famosi era la regina del Muccassassina, un noto locale Lgbtq romano dove la trasgressione è sempre stato l'ingrediente principale: "Era una sala unica, con un palco molto alto e noi lo chiamavamo la 'musica frocia'. La Carrà, gli Abba, tutto quello che ci faceva sbattere e ancheggiare come dei capitoni. A fine serata si accendevano le luci e si metteva il Sirtaki. Tutti ci tenevamo mano per mano, come la danza della vita di Matisse. C'era il gay, la lesbica, la trans part-time, la trans full-time, l'eterosessuale, l'eteroflessibile". Tra i frequentatori della discoteca anche personaggi famosi: "Mi chiedevano 'mica ci sono i fotografi?', perché avevano paura di farsi vedere. Dopo un po' di anni, quando Muccassassina era diventato un evento, gli stessi chiedevano che ci fossero i fotografi. Sai quanti politici mi si sono avvicinati, quando sono stata eletta deputata, che mi dicevano: 'Non dire che m'hai visto al Muccassassina, eh'. E io: 'No, chi t'ha visto, stavi sempre nella dark room".

Infine, sempre sui politici, un'altra bella stoccata: "Quanti ne ho conosciuti che di giorno stavano lì a dire 'noi difendiamo i valori della famiglia' e la sera te li trovi calati nel parco a novanta, non a cogliere le margherite".