Che fine ha fatto Walter Nudo: "Addio reality, ho cambiato vita. Oggi non ho soldi ma sono felice"

Dopo i due ictus e la bancarotta, il volto tv debutta come scrittore con 'La vita accade per te': "Voglio mettere la mia esperienza a disposizione degli altri"

Walter Nudo dice addio alla tv. O meglio, ad un certo tipo di tv, ovvero quella che gli ha permesso di raggiungere la popolarità più ampia: i reality show come il Grande Fratello Vip e l'Isola dei Famosi. L'annuncio arriva nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui l'ex Mister Italia spiega di aver cambiato visione della vita dopo i due ictus avuti tre anni fa. Il cambiamento è raccontato oggi in un libro intitolato La vita accade per te.

Alla base della sua scelta, le consapevolezze raggiunte per problemi di salute. "Ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte - spiega - Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice". Alla base della presa di coscienza, le difficoltà vissute in questi anni: "Ho sperimentato depressione, bancarotta, non camminavo più, mi sono operato al cuore, mi sono separato. Ora ho messo tutto questo a disposizione degli altri". "C’è chi penserà: cambia vita a 51 anni ma può farlo", precisa poi Nudo. "No, serve un’altra scusa. Solo, mi considero un sopravvissuto e sopravvivere significa anche vivere al di sopra, elevarsi. Il dolore non è evitabile nella vita, la sofferenza sì. E tanti momenti felici fanno un giorno felice, tanti giorni fanno una settimana, tante settimane un mese, tanti mesi un anno e tanti anni fanno una vita felice. Possiamo averla tutti".