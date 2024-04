Walter Nudo: "Io vittima di bullismo. A 12 anni ho pensato al suicidio"

"A 12 anni ho pensato al suicidio" è l'ultima rivelazione choc di Walter Nudo. Ospite a "Ciao Maschio", il programma dedicato al racconto della mascolinità condotto da Nunzia De Girolamo, in onda questa sera 20 aprile 2024 su Rai 1, l'attore ed ex modello si è aperto in un'intervista intima in cui ha ricordato i suoi traumi passati tra cui il bullismo subito da ragazzino e i pensieri suicidi avuti all'età di soli 12 anni.

"Da piccolo non parlavo bene l'italiano, balbettavo" - ricorda Walter Nudo che è nato in Canada e si è trasferito in Italia solo quando aveva 8 anni -. Mi veniva spesso da piangere e c'era un'insegnante a scuola che quando mi diceva di piangere davanti a tutti. Gli altri bambini di questa cosa ne ridevano".

Una disagio psicologico grande per un bambino di quell'età che, sentendosi inadeguato e non accettato dagli altri compagni, ha iniziato ad avere pensieri oscuri arrivando perfino a immaginare che togliersi la vita sarebbe stata la soluzione.

"In quel periodo ho pensato che il mondo sarebbe stato migliore senza di me. Dicevo che ci sto a fare qua? Tutti mi bullizzano, tutti mi deridono, che dovevo fare?", sono state le parole di Walter Nudo che poi, però, ha ammesso di aver fatto un "clic" nel cervello che lo ha riportato in carreggiata facendolo allontanare dai pensieri negativi che lo ossessionavano da piccolo.

Walter ha commentato la sua intervista a Ciao Maschio sul suo profilo Instagram dove ha specificato: "Abbiamo bisogno di verità, abbiamo bisogno di sincerità, non importa quanto male faccia, ne abbiamo bisogno più che mai".