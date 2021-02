Walter Zenga e le sfere, la rivelazione shock del calciatore: "Io abbandonato da bambino, i miei figli non lo sanno"

"Mi ricordo di quando abbiamo giocato in un campo di calcio, tu stavi in porta e io cercavo di fare goal, ovvimente non ci sono riuscito. Avremmo potuto vedere più partite insieme quando eri in Italia, questo sì" la prima sfera a girarsi è quella di Jacopo Zenga che ha ricordato il momento più bello con il padre, Walter ha risposto che non ha mai voluto portare uno Juvenitno nello stadio dell'Inter.

Dopo un dialogo tête-à-tête con Barbara D'Urso, durante il quale ha parlato anche della sua ex moglie Roberta Termali, Zenga ha affrontato le cinque sfere. Dopo il figlio la sfera rossa di Simona Izzo: "Come mai non si è commosso? Lei ha la possibilità di salvare altri padri che non si rendono conto di aver sbagliato, avete consegnato i figli alle madri. Io non le chiedo di avere la sensibilità di una donna, ma di perdere un po' di questa sicurezza che ha. I figli non ti cercano perchè hanno paura di disturbare, di essere rifiutati, per mille motivi. Sono i padri che devono fare il primo passo".

"Ha fatto un bellissimo discorso - ha risposto l'ex portiere - e apprezzo che lei abbia sottolineato che non ha capito il nostro rapporto. Io non ho voluto dire davanti a tutti sono orgoglioso di te ti amo etc, non era questo il mio intento, mi dispiace però che non sia passato il messaggio di serenità che volevo trasmettere, volevo far notare a lui che io non avevo alcun risentimento e ranconore. Mi dispaice che sia passato il messaggio sbagliato".

Barbara D'Urso chiede alla regia di far vedere a casa e a Walter la reazione di Andrea dopo l'incontro del padre all'interno del Gf Vip, nella clip erano riassunti anche i commenti di alcuni concorrenti tra cui la neo arrivata Alda D'Eusanio che non si è trattenuta nell'esprimere la propria opinione. "Deve stare calma, nessuno può permettersi di dire che io sono andato in tv perchè parlavano male di me e nessuno deve permettersi di dirmi che non sono un padre degno, non è più tv, non è un'opinione è una cosa volgare e queste persone dovranno affrontare delle conseguenze ho anche dei bambini piccoli e altri due che dicono cose in tv. Dentro il Gf sono state dette delle cose pesanti e devono prendersi la responsabilità di quello che hanno detto" la rezione di Walter Zenga è stata molto dura e ha lasciato intendere che potrebbe andare per vie legali, anche se non l'ha detto apertamente.

Fulvio Collovati, collega e amico di Walter: "Te lo dico con tutto il rispetto e la stima, l'immagine che hai dato la scorsa sera è stata di un uomo duro al cospetto di un ragazzo fragile. Quelllo che ti voglio dire è metti da parte il rancore, l'orgoglio, puoi ancora recuperare il rapporto con i tuoi figli, devi fare un gesto: sono i padri che devono farlo".

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, è stato molto duro e ha chiesto subito a Walter: "Con alcune delle dichiarazioni che hai fatto mentre eri al Gf hai voluto dire che il brutto rapporto con i figli è colpa di Roberta Termali?" a questa domanda Walter ha risposto dicendo: "Io devo dire delle cose ai miei figli dal mio punto di vista devo dire la mia verità non si può sapere solo uan verisone, come mai Jacopo si è sempre presentato anche se non l'ho mai chiamato?".

La rivelazione di Walter Zenga: "Io abbandonato dai miei genitori"

"Quando ero piccolo mio padre e mia madre se ne sono andati. Durante una partita per delle qualificaizo mio fratello mi chiamò per farmo l'imbocca al lupo e per dirmi che nostro padre se ne stava andando. Io sono arrivato il prima possibile, la domenica, mio padre mi ha fatto i complimenti per la partita e la mattina dopo è morto. Erano 8 anni che non parlavamo. Queste cose non le sa nessuno. Quando sono in giro non sono in vacanza. I figli si portano sempre nel cuore, si può sbagliare, ma io non atteccherò mai i miei figli sui social. E' vero ho bloccato Nicolò ma perché ha scritto un libro parlando di me".