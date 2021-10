Walter Zenga, addio alla terza moglie. Chi è Michela Motoc?

Walter Zenga parrebbe essere vicino al suo 3° divorzio. L'ex portiere dell'Inter avrebbe salutato Dubai e Raluca Rebedea, sposata nel lontano 2005, quando allenava la Steaua Bucarest, ritrovando la felicità a Milano al fianco di Michela Motoc, bionda 31enne, modella e hostess.

Chi è Michela Motoc

A darne notizia il magazine Chi, che ha paparazzato l'inedita presunta coppia per le vie di Milano, definendoli "inseparabili". Zenga starebbe cercando una squadra da allenare in Italia. Rumena di origine ma cresciuta in Veneto, Michela si è classificata al terzo posto al concorso Miss Europa Continental, nel 2016. Non vi sono certezze, ma è probabile che i due si siano conosciuti a Dubai, dove Walter viveva e Motoc lavorava in qualità di modella.

La vita privata di Zenga

Già lo scorso anno erano emerse difficoltà matrimoniali tra Walter e Raluca, con Zenga che annunciò il divorzio via social, per poi rimuovere il post. Dai 16 anni di matrimonio della coppia sono nati Samira Valentina e Walter Jr. Precedentemente, l'ex allenatore di Sampdoria e Cagliari aveva portato all'altare Elvira Carfagna, con la quale ha avuto il figlio Jacopo, e Roberta Termali, con cui ha avuto i figli Nicolò e Andrea.