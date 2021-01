Walter Zenga, l’affondo della ex Roberta Termali: “Dovrebbe chiedere scusa ai figli”

La partecipazione di Andrea Zenga al GF Vip ha svelato i dissidi e le incomprensioni che da tempo segnano i componenti della famiglia dell’allenatore. Adesso alle ultime vicende mediatiche, raccontate nella Casa di Cinecittà e commentate duramente attraverso social e discussioni televisive, si aggiungono le parole di Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga che ha difeso i figli Nicolò e Andrea in un’intervista al settimanale Chi. La 56enne ha affermato di non voler parlare della sua storia d’amore finita ben 24 anni fa, ma di schierarsi dalla parte dei suoi ragazzi che in passato hanno sofferto terribilmente la mancanza del padre.

Roberta Termali sull’ex Walter Zenga: “Dovrebbe chiedere scusa”

“Ci tengo a specificare molto chiaramente, a scanso di ogni equivoco, che non voglio parlare di Walter, perché non lo sento da tempo e lui potrebbe dirmi ‘fatti i fatti tuoi’. E lo stesso deve valere per lui nei miei confronti. Appartiene a una vita che non c’è più. Sono 24 anni che ci siamo lasciati”, ha dichiarato Roberta Termali al magazine diretto da Alfonso Signorini: “Non ho nulla da dire, se non che Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Niki: lo dice anche Andrea, lo ha sottolineato anche nella Casa, perché Niki ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo. Niki lavora in un’azienda, ‘si fa il mazzo’; Andrea prima del GfVip faceva l’agente immobiliare. Il padre, il loro padre, non c’era”. La donna ha poi precisato di non voler presenziare in tv per raccontare le vicende del suo privato: “Posso assicurarvi che non mi vedrete in giro per altre trasmissioni a spiattellare i fatti di casa nostra, a differenza di quanto fanno altri. L’ho trovato davvero ingiusto”, ha aggiunto per poi ribadire il suo ruolo di madre pronta a difendere strenuamente i suoi figli.

“Spero che il mio punto di vista sia chiaro. Non c’è da ricordare storie d’amore che sono finite, bene o male non importa: qui si tratta di rapporti umani, di sofferenza del cuore”, ha assicurato: “Da madre non posso dire altro che: guai a chi fa soffrire i miei figli! Io sono una tigre, mi butterei nel fuoco per loro”.

Walter Zenga e i figli, l'ex Hoara Borselli si espone: "La verità sul rapporto con i ragazzi"

Sulla vicenda è intervenuta anche Hoara Borselli, storica ex compagna di Water Zenga. “Io posso parlare del loro rapporto solo per i setti anni in cui siamo stati insieme. Era un padre che non vedeva l'ora di lasciare gli Stati Uniti per andare dai figli”, ha confidato a ‘Live Non è la d’Urso’: “Adesso sono madre e capisco anche la gelosia di una mamma, io ho sempre cercato di non entrare nel loro rapporto e di lasciarli tra di loro quando si vedevano proprio perché si potevano vedere poco”.

Borselli ha spiegato il suo punto di vista sulla delicata questione famigliare vissuta negli anni in cui era accanto all’allenatore, tentando di comprendere l’amarezza dei figli, ma anche la posizione del loro padre: “Quello è un rancore che giustifico fino ad una certa età, fino ai 15 anni - ha continuato Borselli parlando dei figli, in particolare di Andrea -, io lo capisco sono figlia di divorziati, mio padre è stato assente in tutto, però questa rabbia non porta a niente. Il dolore che abbiamo provato usiamolo per migliorarci". "Con questo non voglio dire che Zenga non ha sbagliato - ha concluso l'ex di Zenga -, sicuramente ha fatto degli errori, io diffido sempre da chi dice di non aver mai commesso errori, però oltre al cognome qualcosa di buono l'avrà fatto, no?”.