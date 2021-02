Walter Zenga: “Ho ricevuto minacce di morte dopo che Andrea mi ha tirato in ballo al GF Vip”

Walter Zenga si racconta in un’intervista al settimanale Chi dopo il clamore mediatico suscitato dalle rivelazioni del figlio Andrea, concorrente del GF Vip. L’allenatore confida di aver sbagliato con lui, si addossa delle colpe, ma allo stesso tempo precisa di non essere stato il solo a sbagliare e di essere comunque pronto a ricucire il legame con lui alla fine di un’esperienza televisiva, fonte anche di spiacevoli reazioni sui social, dove ha ricevuto minacce di morte.

“Andrea mi ha tirato in ballo, lo ha detto anche in più confessionali. Anzi, ha affermato: ‘Ho paura di aver urtato o scatenato attenzioni all’esterno poco piacevoli’. E così è stato. Non ci dimentichiamo che io ho anche due figli piccoli (Samira e Walter Junior, avuti dall’attuale moglie Raluca, ndr) e non posso ricevere minacce di morte sui social. Mi spiace. Idem per il fratello di Andrea, Niky, che ha scelto altre trasmissioni. A me tutto serve tranne la popolarità”, le parole dell’allenatore che è tornato sul suo impegno a ricucire lo strappo con il figlio.

“Andrea sa di non aver detto la verità”, ha aggiunto, precisando di non vedere il figlio non da 14 anni, come detto da lui, ma dal maggio del 2019, quando, in occasione del matrimonio del fratello Jacopo, cercò invano un contatto con lui: “Muro contro muro”, ha raccontato, “A malapena ha posato per le fotografie di rito”.

Walter Zenga: “Con la madre di Andrea e Nicolò la separazione è stata conflittuale”

Walter Zenga ha sottolineato come da parte sua, in passato, ci sia stata tutta la volontà del caso per dare un nuovo equilibrio al suo rapporto con il figlio Andrea, nato dal matrimonio con Roberta Termali che è finito in modo tutt’altro che pacifico: “Con la madre di Andrea e Nicolò c’è stata una separazione conflittuale, quindi la situazione non è mai stata facile”, ha affermato, sottolineando come in un clima così difficile, abbia rispettato la scelta del figlio di non avere rapporti con lui. Come mai il figlio Jacopo, primogenito nato dalle nozze con Elvira Carfagna, non prova rancore verso di lui e il rapporto è diverso? “Il padre è sempre lo stesso, ma le madri sono diverse”, la secca risposta dell’allenatore: “E mi fermo qui”.

Nelle sue intenzioni, adesso, c’è solo la voglia di abbracciare Andrea: “Sono sicuro che quando uscirà dalla Casa mi chiamerà. E se non lo farà lui lo farò io (…) La verità è quella che ci raccontiamo noi”.