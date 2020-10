Bufera sulla frase sessista di Walter Zenga verso la moglie. Lui replica: "Non avete capito niente"

Dopo il polverone sollevato da una frase rivolta alla moglie Raluca Rebedea, giudicata da più parti sessista ("La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivolta contro di noi"), Walter Zenga replica alle polemiche spiegando di essere stato frainteso.

Lo fa attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, stessa sede in cui ieri mattina aveva annunciato il divorzio. "Per tutti voi che avete giudicato senza sapere, a tutti voi che dovete sparare ca***te in televisione, online, sui vostri siti, che per avere due follower in più vi vendereste l'anima. A tutti voi che non capite niente. "La libertà che le ho dato" era una scelta se seguirmi o no coi bambini, chiaro? E adesso andate tutti quanti dove sapete. Siete proprio di una bassezza infinita".

Il divorzio di Walter Zenga

Zenga, 60 anni, e Raluca, 38, erano sposati da quasi 15. Per lui si trattava della terza moglie. Due i figli nati dalle nozze: Samira, classe 2009, e Walter Jr, 2012. "Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati - aveva scritto in un post (poi rimosso) l'ex portiere dell'Inter - sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio! Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un'altra strada su cui andrà da sola d'ora in poi".