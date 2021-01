Walter Zenga e Raluca Rebedea non si sono lasciati

A Live non è la D'urso Walter Zenga ha chiarito la relazione con la moglie Raluca Rebedea. Da alcuni mesi si parlava del loro presunto divorzio, o di una separazione, il web, in particolare, è impazzito per un post pubblicato sui social dall'ex portiere in cui affermava di non riconoscere più la moglie.

A seguito della visione di un video che ha mostrato le relazioni presenti e passate di Zenga Barbara D'Urso ha chiesto chiarimento e Zenga ha risposto: "Sto con Raluca". "E' uno scoop qui in Italia, eravamo tutti convinti che tu fossi da solo e arrabbiato, avevi anche pubblicato un post!", "Noi stiamo ancora insieme, il post si l'avevo pubblicato ma dopo otto ore l'ho rimosso. Il video che avete mostrato sembra la saga del Padrino".

Il confronto tra Andrea e Walter Zenga

"Ciao papà" e "Ciao Andrea, come va?" queste le prime parole che si sono scambiati padre e figlio quando si sono visti nel giardino della Casa del Gf venerdì sera.

"Mi hai fatto venire qui da Dubai - ha raccontato Walter -, io ho grande rispetto di te e di quello che dici e so che quello che dici lo pensi, ma non ho mai avuto tutti gli insulti che ho avuto in questi giorni, neanche durante i derby. La verità a mio avviso è quella che viene raccontata. Tu hai detto una cosa: che non hai ricordi d'infanzia, io li ho - qui è intervenuto Andrea affermando "eh ma te eri grande" -. Sì, io sono grande ma adesso lo sei anche tu. Sai che con il lavoro che ho fatto, non voglio giustificarmi e non voglio dire di non avere colpe, però ero sempre in giro e ti dico solo una cosa e la facciamo finita: quando esci da qua io ti aspetto, io ci sono e ci sono sempre stato. Decidi tu dove incontrarci a Madrid, vieni a Dubai ci incontriamo e poi quale sarà la tua decisione e la mia la prenderemo".

Ma Andrea non sembra molto convinto, forse l'emozione non gli ha permesso di sciogliersi, e ha incalzato subito il padre chiedendogli se fosse andato a parlare anche con Nicolò (suo fratello ndr), ma Walter preferisce non parlare di chi non è presente. "Il mio discorso è chiaro, forse pretendo qualcosa di troppo rispetto a quello che tu puoi darmi, io parlo anche per Nicky, siamo in due". "Parliamo io e te - ha ribattuto Zenga -, se ci mettiamo a parlare di altre persone non è corretto perché gli altri non ci sono", "bastava un messaggio o una chiamata" ha risposto Andrea.

"E' vero a volte non ci sono stato - ha ammesso Walter -, ma non mi sembra che tu mi abbia mai scritto", "Se avessi visto la voglia dall'altra parte forse l'avrei fatto - così gli ha risposto il figlio -, va bene se mi inviti a Dubai, ma potresti venire a vedere dove vivo, quali sono i miei amici".