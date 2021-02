Walter Zenga, la verità della moglie Raluca Rebedea: "Walter è un ottimo padre, Andrea rifiutò l'invito al nostro matrimonio"

Raluca Rebedea potrebbe essere l'ago della bilancia della questione Zenga? Dopo settimane di accuse e di titoli in prima pagina la terza moglie di Walter Zenga ha deciso di dire la sua verità a Live Non è la D’Urso. "Non volevo intervenire, è un periodo della vita di Walter in cui non c’ero, ma ho trovato ingiusto che l’opinione pubblica potesse pensare che è un pessimo papà – ha raccontato Raluca – mi sono permessa di intervenire e dire la mia visto che con i nostri piccoli è stato un papà iper presente che vuole partecipare in tutto".

Il collegamento con Dubai, dove vive la coppia con i due figli Samira e Walter Junior, è iniziato con la presenza di tutti e due, ma come da accordi Walter poi ha salutato Barbara e gli spettatori.

Raluca ha parlato molto delle offerte di Walter che non sono quasi mai state accettate da Nicolò e Andrea: "Mi ricordo durante gli anni gli inviti che ci sono stati. Sono venuti qui negli Emirati Arabi, li ho portati un po' in giro, non avevo esperienza da mamma, ma penso ci siamo divertiti. Era il 2007, erano piccolini, ma abbastanza grandi per poter viaggiare da soli. Quando ci siamo sposati in chiesa facendo anche il battesimo di Samira, nel 2010, li abbiamo invitati in Romania: Nicolò è venuto, Andrea ha rifiutato. Anche al battesimo di Walter Junior abbiamo rilanciato l'invito e non c'è stata risposta. Io non mi sarei intromessa perché devono risolvere le cose con il padre tra di loro, ma Walter non merita questo".

"Fa un po' comodo fare il figlio triste - ha aggiunto Raluca -, io posso capire, ma anche a Walter Andrea è mancato. L'amore di un genitore non si divide quando si ha più figli, ma si moltiplica. Io ai figli di Walter li ho conosciuti da piccoli, erano dolcissimi, tenerissimi. Se si dovessero vedere seduti a un tavolo secondo me partirebbe l'abbraccio".

Il matrimonio di Jacopo, la verità della wedding planner

Durante la serata, e in particolare nel blocco dedicato alla famiglia Zenga, tra gli ospiti di Barbara D'Urso anche Maria Macchiarella, la wedding planner alle nozze di Jacopo e Claire. Macchiarella ha rivelato: "Ho visto un Walter Zenga papà, e non c'erano delle telecamere, a parte quella del fotografo. Jacopo e Claire hanno evitato ogni imbarazzo posizionando il tavolo del padre dello sposo e quello di Andrea e Nicolò lontani. Ho visto Walter felice, faceva in continuazione foto a suo figlio. Mi ha chiesto di trovare un taxi per sette persone, perché nel buco tra la cerimonia e il ricevimento voleva fare un giro per Palermo con Raluca, i bambini, Andrea, la sua fidanzata e Nicolò. Andrea non se l'è sentita, invece Nicolò è andato".