"Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio", Walter Zenga furioso dopo le polemiche sul figlio Andrea

Walter Zenga furioso. In un post condiviso su Instagram nelle ultime ore (e riportato dal sito Giornalettismo) l'allenatore scrive: "Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia". Parole che sembrano una risposta al polverone sollevato dalle ennesime accuse lanciate dal figlio Andrea durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. E che lasciano intendere come l'allenatore non abbia alcun piacere a mettere in pubblico la propria vita privata.

Le accuse di Andrea Zenga al padre

Ieri Andrea ha lanciato pesanti recriminazioni nei confronti del padre, parlando apertamente di mancanza della figura paterna: "Non voglio fare la vittima, ma nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa. Mi reputo fortunato perché sono cresciuto con mia madre che ha due attributi così perché ha cresciuto me e mio fratello. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita deve farlo perché lo vuole davvero. Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più".

Per Walter Zenga è un momento delicato: da poco è tornato single dopo aver rotto la relazione con la sua ultima compagna Raluca Rebedea, di professione travel blogger, con cui era sposato da 15 anni.