Altro che pace, Wanda lancia una nuova bordata ad Icardi

La telenovela Wanda Nara - Mauro Icardi va avanti, con una nuova puntata andata in onda questa mattina sull'account Instagram della showgirl argentina. Dopo l'apparente 'pace' di ieri, con l'ex calciatore dell'Inter che ha pubblicato sul proprio profilo immagini inedite al fianco della procuratrice nonché (ex?) moglie, Wanda ha oggi rilanciato la posta.

L'ultima foto di Wanda

Nara ha infatti mostrato la propria mano senza fede al dito. Apparentemente inequivocabile il messaggio pubblicato: "Mi piace molto la mia mano senza anelli". Icardi, come riportato dai media argentini, avrebbe tradito la madre dei suoi due figli con tale Eugenia Suarez, 29enne attrice e modella. Nel weekend Wanda è volata da Parigi a Milano con i suoi 5 figli, lasciando l'attaccante del PSG nel ciclone del gossip.

Anche Maurito è tornato in Italia per provare una clamorosa rappacificazione lampo con l'amata, come dimostrato sui social, con tanto di cuoricini e immagine Instagram a sancire l'apparente pax lampo. Tra le mille voci circolate in 24 ore c'è persino chi ha immaginato uno scherzo de Le Iene, decisamente riuscito visto il terremoto esploso.

Finzione o realtà?

Ma il buongiorno di Nara senza anello al dito ha nuovamente ridato forza ai rumor, che vorrebbero la coppia ad un passo dalla clamorosa separazione. La mano pubblicata da Wanda questa mattina, però, è la destra e non la sinistra, dove solitamente trova spazio la fede matrimoniale. Il mistero, in conclusione, si infittisce e la telenovela si arricchisce ulteriormente. Fino alla prossima puntata.