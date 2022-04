Wanda Nara in accappatoio alla finestra: le foto sono da togliere il fiato

Oltre duecentomila like per le ultime foto di Wanda Nara. Negli scatti pubblicati in serata su Instagram, la influencer e procuratrice sportiva si è immortalata alla finestra, dentro alla vasca da bagno ed avvolta esclusivamente da un accappatoio bianco. "Le tentazioni sono tante, ma pochissime meritano il peccato", è la didascalia a corredo. E l'immagine, con Wanda che guarda verso il cortile del palazzo, è mozzafiato.

Dodici milioni i "follower" che seguono su Instagram Wanda, classe 1986, personaggio mediatico argentino e naturalizzata italiana. Non a caso, set della foto in accappatoio, pubblicata in bianco e nero, è proprio Milano. Emoticon di cuori e fiamme tra le migliaia di commenti estasiati dalla sensualità della 36enne. Moglie e agente del calciatore di Mauro Icardi (ed ex del collega Maxi Lopez), Wanda ha cinque figli: Francesca e Isabella, avuti appunto da Mauro, e Valentino, Constantino, Benedicto, nati dalla precedente relazione.