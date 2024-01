Wanda Nara, spunta l'accordo multimilionario in caso di tradimento di Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé: prima i tradimenti, poi la presunta riappacificazione, poi Nara che conferma di essere stata tradita, poi la preoccupante notizia, lanciata dai media argentini, della malattia di Wanda e infine la partecipazione, con tanto di vittoria, a Ballando con le Stelle. Adesso la relazione tra la manager e il calciatore sembra scorrere a gonfie vele, ma stando a quanto rivelato dal settimanale argentino Revista Noticias Wanda avrebbe deciso di correre ai ripari.

L'imprenditrice dopo dieci anni al fianco di Mauro avrebbe deciso di far firmare al marito un accordo anti tradimento. Il documento prevederebbe un'ammenda da ben 100 milioni di dollari che Icardi dovrebbe versare alla moglie nel caso di tradimento. Il calciatore sembrerebbe aver accettato tale accordo.

Come sta Wanda Nara

È sempre il settimanale ad aggiornare i suoi lettori sulla salute di Wanda. Al momento Nara si trova in Brasile per il suo ultimo singolo "Bad Bitch" che sembrerebbe essere già una hit e starebbe continuando le cure per la leucemia. Fonti vicine al magazine avrebbero confermato il dialogo continuo con il suo medico Miguel Pavlovsky.