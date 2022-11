La verità di Wanda Nara su Icardi: "Non è vero che mi ha bloccato l'assegno"

(Nel video in alto, Wanda Nara parla di Icardi)

"Possiamo dire che siamo in una pausa. Siamo una famiglia e quindi non si sa mai. Non stiamo insieme da due mesi, ma abbiamo cinque bambini e poco fa ero al telefono proprio con lui. Il fatto è che quando una cosa si rompe è difficile rimetterla a posto". Questa la verità di Wanda Nara in merito alla fine del matrimonio con Mauro Icardi, con cui era sposata dal 2014 e da cui ha avuto due bambine. Nel corso dell'intervista sull'argomento rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, la procuratrice sportiva ha lasciato intendere di aver preso lei la decisione di allontanarsi dal calciatore. Tutto è cominciato a degenerare quando lei ha trovato sul telefono di lui messaggi compromettenti, impossibili da accettare per l'argentina, che si definisce amante della famiglia più tradizionale.

Oggi lo sforzo di Wanda è di mantenere un rapporto più sereno possibile con Mauro, sebbene lui sia "arrabbiato": "Lui è stato padre anche dei tre bambini che ho avuto da Maxi Lopez- dichiara Nara - Io e Mauro ci siamo lasciati bene, ho aspettato del tempo prima di lasciarci perché ero rimasta traumatizzata dal primo divorzio, ma oggi confermo che abbiamo cominciato le pratiche per la separazione, soprattutto per il bene dei bambini". L'avvocato è una amica di famiglia. "Ci conosce e parla col cuore in mano", dice Wanda. Si dice che Mauro le abbia bloccato assegno, che non l'avrebbe ha pagata. "Non è vero", risponde secca lei.

La verità sui tradimenti

L'anno scorso si è parlato di tradimenti ad opera del calciatore. "Ho trovato messaggi che non mi sono piaciuti e da lì tutto è cominciato a cambiare - confessa lei - Lui mi disse che aveva visto una persona. ll fatto è che questa ragazza non è una ragazza normale, ma è una che ha avuto storie con altre persone in coppia in Argentina. Quindi mi sono sentita offesa e tradita, perché mai me lo sarei aspettato. Io sono una persona all'antica, non voglio relazioni aperte come altre". Wanda sostiene invece di non aver mai tradito il marito e dice di non aver avuto alcuna liaison col rapper L-Gante, con cui c'è invece una buona amicizia.