Wanda Nara mostra la sua casa extra lusso: "Abbiamo unito 4 appartamenti". Porte blindate ovunque

Per entrare serve passare tre porte blindate, poi digitare un codice, infine usare la propria impronta digitale. Non hanno badato a spese Wanda Nara e Mauro Icardi per la loro nuova casa milanese, ubicata in zona Porta Nuove. "L’abbiamo comprata 6 anni fa, abbiamo unito 4 appartamenti. Sono i più belli di Milano", ha svelato nelle stories la procuratirce sportiva, per poi mostrare per la prima volta dettagli inediti. Anzitutto, la location: siamo a due passi dalla sede dell'Inter, localizzazione che rende facile per Mauro raggiungere il posto di lavoro. Con loro ovviamente ci sono Francesca e Isabella, 9 anni e 7 e mezzo, le bambine nate dalla coppia, oltre a Valentino, 15 anni, Constantino, 13 e mezzo, Benedicto, 12, nati dall’amore con l’ex Maxi Lopez.

Una volta passati insomma i sistemi di sicurezza blindata, si entra in una costosissima casa minimal, dai colori che si giocano tra il bianco e il grigio, senza particolari stravaganze. Eccezionale è la luminosità: nella sala, in particolare, le pareti sono tutte in vetro, lasciando entrare in casa una vista su Milano tra le più spettacolari della città. Le porte blindate però non sono finite: le ritroviamo in altre stanze, ad esempio in cucina. Un modo ulteriore per garantire sicurezza, voluto dalla procuratrice. Spazio poi all'immensa cabina armadio di Wanda: qui ha racchiuso gelosamente la collezione di borse extra lusso che possiede. Fuori anche una piscina esterna. Grandi case per aspettative mirate: il desiderio della coppia è quello di vivere in pianta stabile in Italia, una volta che lui attaccherà gli scarpini al chiodo.