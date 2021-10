Wanda Nara chiede il divorzo a Icardi ma poi fa dietrofront: "Ecco cosa mi ha fatto cambiare idea"

La telenovela Wanda Nara - Mauro Icardi, ieri impreziosita da una puntata con Eros Ramazzotti guest star, si può definire ufficialmente chiusa. Reboot futuri permettendo. La showgirl argentina ha infatti scritto la parola fine al gossip di ottobre 2021 con un lungo post social, dove ha confermato la ritrovata serenità con l'ex attaccante dell'Inter, accusato di averla tradita con la cantante Eugenia China Suarez.

Le carte del divorzio e il perdono

"Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto siamo stati bene e quanto siamo stati felici. Dopo quello che è successo, ero molto ferita", ha scritto Wanda su Instagram, prima di rivelare una clamorosa verità. "Ogni giorno ho chiesto il divorzio a Mauro. Quando ha capito che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se la separazione era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, dovevamo farlo. Siamo andati dall'avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'accordo". Ma è qui, nei supplementari di una partita infinita, che l'attaccante argentino ha messo a segno il suo goal più importante, riconquistando la fiducia dell'amata.

"Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto prima: "Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice", ricorda Wanda. "Ed è stato allora che ho capito una cosa: che avendo tutto, non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto periodo che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. La cosa importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di mettere fine alla nostra storia di 8 anni, ma con le nostre anime stanche di piangere, ci siamo liberamente scelti di nuovo. Ti amo". Parole che certificano un ricongiungimento che fino a 10 giorni fa sembrava impossibile.

A celebrare il lieto evento anche Zaira, sorella di Wanda, che su Instagram ha scritto "L'amore trionfa sempre, tutto il resto sono solo storie". Mauro ha invece pubblicato un'immagine insieme a sua moglie, nonché madre dei suoi figli, con un cuore rosso fuoco ad ufficializzare la ritrovata serenità di coppia.

