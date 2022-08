Wanda Nara e Mauro Icardi starebbero divorziando

Wanda Nara e Mauro Icardi sono una coppia che ha fatto molto parlare di sé. A novembre scorso Nara ha parlato a più riprese del tradimento del marito e di come avesse scoperto i messaggi che si scambiava con la modella e attrice Eugenia Suarez. La tempesta sembrava superata, con tanto di regalo da 300 mila euro che sembrava avesse messo il punto alle liti, ma qualcosa deve essersi rotto perché Wanda e Mauro starebbero divorziando.

La crisi si è trasformata in qualcosa di più profondo, radicato, e il matrimonio non sarebbe più salvabile, questo almeno è quanto si evince dal programma televisivo argentino Lam, trasmesso da América TV dal lunedì al venerdì alle 20:00, condotto da Ángel de Brito, durante il quale è stato mandato in onda un audio in cui l'imprenditrice annuncerebbe il suo divorzio ad una collaboratrice: "Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più".

Il conduttore ha poi spiegato che quello non era l'unico audio in loro possesso e così ha mandato in onda altri pezzi in cui Wanda si lamenta con la suddetta collaboratrice per aver divulgato le sue informazioni personali: "Non posso credere è che parli così in TV. Hai detto che non eri così e hai sempre criticato le persone che lo facevano. La verità è che non capisco perché ti aiutiamo sempre con tutto ciò di cui hai bisogno, eppure il risultato è questo. Se ora vuoi andartene, non mi sembra che sia la strada da percorrere quella della TV ".

A fine luglio Wanda Nara aveva fatto sognare i suoi fan con un video senza veli tra gli scogli di Ibiza, dove si trovava con la sorella, le figlie e gli amici. Prima una doccia provocante, poi un micro bikini e l'immancabile lato b in mostra. A questo punto è lecito domandarsi: avrà pubblicato il video solo per sua vanità, cosa giustissima e non la stiamo giudicando, o per ricordare a Mauro cosa sta perdendo?