Wanda Nara e Mauro Icardi si separano: l'annuncio

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Lo annuncia su Instagram la showgirl e agente del giocatore del Galatasaray. "Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me - scrive Wanda Nara - Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli".

Solo ad inizio agosto Icardi smentiva le voci di un divorzio imminente: "Non so chi mi fa più pena, se chi inventa le notizie sulla mia vita o chi ci crede", faceva sapere. A novembre dell'anno scorso Wanda denunciò via social un tradimento del marito e di come avesse scoperto i messaggi che si scambiava con la modella e attrice Eugenia Suarez. La tempesta sembrava superata, con tanto di regalo da 300 mila euro, ma qualcosa deve essersi rotto definitivamente. La coppia ha due figli, Francesca e Isabella.