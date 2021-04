Wanda Nara: "A causa della Dad non ho più tempo per pettinarmi". L'ironia della rete

La pandemia sta mettendo a dura prova tutti i genitori alle prese con la didattica a distanza. Tutti, compresa Wanda Nara, che su Instagram ha raccontato le sue difficoltà a gestire i cinque figli in tempi di emergenza sanitaria. Un post diventato presto virale.

Wanda, di professione influencer e procuratrice sportiva nonché moglie del calciatore Icardi, ha immortalato i suoi ragazzi nell'appartamento di Parigi in cui la famiglia vive. "E dietro di loro mi ritrovo, senza tempo per pettinarmi o cambiare dalle 8 del mattino fino alla fine delle lezioni online online?", scrive. "Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. La mia ammirazione e applauso a cui abbiamo questo piccolo e grande titolo!".

Quella della 35enne è una delle famiglie più note del mondo dello spettacolo. Dal primo marito Maxi Lopez, anch'esso calciatore, ha avuto tre figli: Valentino Gastón, nato 2009, Constantino, 2010, e Benedicto, 2012. Successivamente ha sposato in seconde nozze lo sportivo Icardi (del quale, in seguito, è diventata anche agente), amico e compagno di squadra di López alla Sampdoria, con una piccola cerimonia avvenuta a Buenos Aires il 27 maggio 2014. Da lui ha avuto due figlie: Francesca nel 2015 e Isabella venuta al mondo l'anno successivo.

Tra i tanti messaggi di complicità con Wanda, c'è però anche chi ne approfitta per scherzarci su. "Io a causa del raffreddore non ho potuto fare i baffetti. Che vitaccia", risponde qualcuno. E ancora: "Un minuto di silenzio per il dramma che sta vivendo Wanda Nara! Questa pandemia sta mettendo a dura prova anche lei! L’altro giorno una contessa a Portofino vuota e triste, a Parigi lei che non si pettina! Come posso continuare a sorridere?".

I precedenti di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

La signora Icardi non è la prima mamma vip a raccontare le peripezie dei genitori in Dad. Prima di lei anche Michelle Hunziker aveva condiviso un video molto divertente in cui si barcamenava tra lezioni online e momenti per sé. Ma è forse ancora più incisivo quello realizzato da Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle, che ha voluto racchiudere in un video le difficoltà delle sorelline minori Celeste e Sole alle prese con la scuola a distanza: un modo per sensibilizzare gli adulti sulla fatica di cui i più piccoli si stanno caricando da un anno a questa parte.

