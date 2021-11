Wanda Nara e Icardi di nuovo insieme a Milano. Ma non era tutto finito?

Come insegna la tradizione argentina, la telenovela Wanda Nara - Icardi prosegue, con nuovi episodi settimanali che puntualmente ribaltano la narrazione precedente. Se pochi giorni fa avevamo riportato la notizia dell'ennesimo clamoroso strappo, con Wanda tornata a Milano senza Icardi al seguito e con divorzio ormai dato per certo, nel fine settimana è successo di tutto. Di nuovo. Perché l'ex calciatore dell'Inter ha lasciato Parigi per raggiungere la moglie all'ombra della madonnina.

Pace ritrovata

L'account social di Icardi, giorni fa disattivato dopo la nuova ondata di indiscrezioni sul suo rapporto con Wanda, è tornato in vita con una foto di famiglia che ritrae Mauro, Wanda e le sue figlie, di nuovo insieme, proprio a Milano. In un successivo scatto l'attaccante della nazionale argentina sorseggia mate, con un bel poncho addosso davanti ad un caminetto acceso, nel pieno di un "autunno milanese". In una terza foto Icardi abbraccia la moglie, con inequivocabile messaggio: "Ti amo".

Divorzio milionario

Tra Nara e Icardi sarebbe quindi tornata la pace, dopo che la scorsa settimana erano iniziate a circolare addirittura le prime voci di un potenziale accordo economico da un eventuale divorzio. Maurito, in tal senso, dovrebbe sborsare all'ex moglie circa 70 milioni di euro. Un'autentica fortuna. Ma dinanzi a queste immagini di apparente serenità, gli avvocati di entrambe le parti potranno tornare ad occuparsi di altro. A meno che la prossima puntata della telenovela Nara - Icardi non decida di regalarci altri colpi di scena...