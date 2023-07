"Ora sono a casa, i miei figli hanno saputo tutto dai giornali": Wanda Nara rompe il silenzio

Wanda Nara dopo giorni di silenzio ha deciso di parlare riguardo alla presunta diagnosi di leucemia. La procuratrice non ha né confermato né smentito le informazioni che circolano sulla sua salute, ma ha voluto però sottolineare che la notizia, circolata senza alcun controllo da parte sua, è arrivata ovviamente ai suoi figli. Ieri sera, 17 luglio, su Instagram Nara ha condiviso una foto accompagnata da un lungo messaggio che lascia intendere di aver scoperto che qualcosa non va nelle analisi che ha svolto, quindi potrebbe trattarsi di Leucemia, ma che ancora non c'è nulla di definitivo e che sta facendo altri controlli.

Il messaggio che ha scritto Wanda Nara

"Buongiorno a tutti, eccomi qui dopo alcuni giorni che mi sono presa interamente per me. Voglio raccontarvi un po’ cosa è successo. Mercoledì ho deciso di fare delle analisi di routine - spiega Wanda Nara nel post pubblicato su Instagram -, come faccio ogni anno o ogni volta che viaggio. Alcuni valori non hanno avuto un buon riscontro e ho preso la decisione di farmi ricoverare per sostenere altri controlli che sono andati bene. Giovedì ho lasciato la clinica per fare accertamenti più approfonditi in un luogo specializzato in cui ho fornito le informazioni avute dai risultati dei primi studi".

Nara poi vuole precisare che questa fuga di notizie ha colpito i suoi figli: "Come ogni mamma ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce. Soprattutto perché non avevo ancora avuto una diagnosi precisa. Purtroppo venerdì un giornalista ha detto che aveva conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo avuto. Gli esami non avevano chiarito con precisione la mia situazione e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dalle mie prime visite". "I miei figli hanno sempre saputo tutto da me tranne stavolta, ho sempre parlato con loro e anche questa volta non avrei fatto eccezione - ha precisato non senza dispiacere per come sono andate veramente le cose -. Avrei scelto di farlo con risultati sicuri e studi certi in mano; e soprattutto con i miei tempi. Ringrazio la mia famiglia, ogni amico e ognuno di voi per avermi dimostrato l’amore che provate per me. Sono già a casa, in attesa di altri esami. Seguirò le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Manterrò riserbo, soprattutto per proteggere i miei figli".